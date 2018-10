Tobaksindustrien har lanceret ’varm tobak’ som et mindre skadeligt alternativ til almindelig cigaretter. Lungelæger og sundhedseksperter tror ikke på, at produktet er mindre skadeligt end cigaretter og advarer om, at det kan forhindre rygere i at droppe tobakken helt.

Under sloganet »Tobakkens fremtid« markedsfører tobaksgiganten Philip Morris sit nyeste produkt ’varm tobak’ som et mindre helbredsskadeligt alternativ til almindelige cigaretter. Produktet sælges under navnet Iqos, og det minder mere om et højteknologisk livsstilsprodukter end cigaretter, cigarer eller andre tobaksprodukter. Iqos – som i folkemunde på internettet er blevet fortolket som et akronym for ’I […]