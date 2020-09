Portræt: Patienternes ­koncerndirektør

#28 Alle og enhver kan komme og sige, at patienterne er i centrum, er det vigtigste, står forrest osv. osv. osv. Men få kan vise, hvordan sundhedsvæsenet faktisk kan lykkes med at stille sig selv i patienternes skygge. Det kan Dorthe Crüger, og det har nu landet hende et af sundhedsvæsenets topjob.