Portræt: »Når man træder ind på scenen som ­formand, skal man også kunne fylde den ud«

#4 Fagpolitikken har fyldt meget i stort set hele Camilla Noelle Rathckes lægeliv, siden hun ved et tilfælde blev fællestillidsmand på Herlev Hospital. Nu er det hendes opgave at levere den fagpolitiske vare til mere end 30.000 lægekolleger og sikre, at Lægeforeningen står stærkt i det danske sundhedsvæsen. For der skal ske noget, mener den nye lægeformand, men bare ikke hjemme i ‘fusionskøkkenet’ i Allerød, hvor hun helst flader ud i sofaen, mens hun ser flow-tv og samtidig svarer på mails.