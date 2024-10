Kontinuerlige glukosemålere har ændret behandlingslandskabet for personer med både type 1- og type 2-diabetes. De har betydet, at personer med diabetes i langt højere grad kan holde styr på deres blodsukker og se, om det kommer for højt op eller for den sags skyld for langt ned. Det peger på, at det, som patienterne mærker, ikke nødvendigvis har noget at gøre med, at deres blodsukker bliver for lavt Ulrik Pedersen-Bjergaard, professor og overlæge, Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Når...