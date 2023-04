Genetisk variant øger risikoen for hypoglykæmi

Forskere har kortlagt en genetisk mekanisme bag øget risiko for hypoglykæmi. Opdagelsen kan måske bruges til at risikostratificere personer med type 1-diabetes, så det bliver muligt at forudsige, hvem der har størst risiko for hypoglykæmi. Det kan have betydning for, hvordan man griber behandlingen an, siger overlæge.