Lav fødselsvægt øger risikoen for udvikling af kronisk nyresygdom: bør inkluderes i lægejournaler

Mere og mere data peger på, at lav fødselsvægt er en risikofaktor for udvikling af en lang række sygdomme senere i livet. Nu viser et nyt dansk studie, at det også gælder i forhold til risikoen for udvikling af kronisk nyresygdom hos patienter med type 2-diabetes. Fostermiljøet har så stor betydning for ikke bare risikoen for udvikling af sygdom, men også for alvorsgraden af sygdom, at det bør inkluderes i lægejournaler som en indikator, siger professor Allan Vaag.