Når nyrerne står helt af, har det sjældent kun betydning for nyrerne i sig selv. De fleste patienter med nyresvigt udvikler også tilstanden Chronic Kidney Disease-Mineral Bone Disorder (CKD-MBD), hvor både mineralmetabolismen, knogleomsætningen og hjertekarsystemet bliver påvirket. For 20 år siden definerede forskere CKD-MBD som en hyppig dødsårsag hos disse patienter og med relation til forstyrrelser i calciumstofskiftet – og denne forstyrrelses betydning for udvikling af hjertesygdom. Indtil da var tilstanden betragtet som hovedsageligt en knoglesygdom. For 20 år siden...