Generelt er der en høj og ensartet opfyldelse af de enkelte indikatorer, og for nogle af disse kan der ikke forventes yderligere forbedringer. Det konkluderer registerudvalget for Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister i seneste årsrapport.

På landsplan har peritonitisraten været svagt faldende siden 2017, og med en rate på 35 pr. 100 personår opfylder det nationale niveau i 2019 standarden for 50 eller derunder pr. 100 personår. Udvalget mener, at opfyldelse af denne indikator generelt er tilfredsstillende – også i international sammenhæng.

Region Sjælland har i særlig grad forbedret sig. Efter at have ligget på 38 i 2017 og 35 i 2018 havde regionen i 2019 en årlig peritonitisrate på 17 pr. 100 personår. Region Midtjylland og Nordjylland har peritonitisrater på henholdsvis 50 og 49 og opfylder dermed lige indikatorens mål.

Region Syddanmark opfylder ikke standarden med sin peritonitisrate på 57 pr. 100 personår. Syddanmark har ligget over standarden i 2012, 2014 og 2017-19, mens de andre regioner har ligget pænt under den vedtagne standard fra 2010 og frem, står der i årsrapporten. Registerudvalget mener, at patienthygiejne er den primære forebyggelsesindsats for peritonitis. Her opfordrer udvalget til oprustning af patientuddannelse i hygiejne ved opstart af peritonealdialyse, til løbende at lave kontrol af patienters hygiejniske færdigheder samt til oplæring af de kommunale medarbejdere, som varetager assisteret peritonealdialyse hos ældre skrøbelige samt meget komorbide patienter.

Mens Region Sjælland gennemsnitligt klarer sig bedst ved at have den laveste peritonitisrate, er det den eneste region, som ikke opfylder standarden for andelen af patienter med planlagt dialyseopstart. Standarden for indikatoren er på 60 pct. eller derover, men Region Sjællands gennemsnit er på 54 pct. De fire andre regioner opfylder standarden, hvor Hovedstaden har den største andel af patienter med planlagt dialyseopstart på 72 pct. På regionsniveau er udviklingen siden 2010 varierende for alle regioner, men med en svagt stigende tendens frem mod 2019.

Standarden for indikatoren for justeret etårsmortalitetsrate under første dialyseforløb er opfyldt med 14 pr. 100 personår. Den justerede etårige mortalitetsrate under første dialyse varierer fra 9 pr. 100 personår i Region Hovedstaden til 25 pr. 100 personår i Region Sjælland. Alle fem regioner lever op til standarden på 25 eller derunder pr. 100 personår.

Registerudvalget finder resultatet generelt tilfredsstillende og bemærker, at det relativt lave behandlingsmål er udtryk for de generelle – også i international sammenhæng – dårlige resultater for dialysebehandling. Vurderingen er, at en målrettet indsats over for en række problemer som f.eks. tidlig henvisning til nefrologiske afdelinger, planlagt start på dialyse og øget prævalens af hjemmedialyse vil øge kvaliteten.

Nefrologi, Dialyse DBH2021

Rang 2021 Rang 2019 Hospital Score 1 4 Herlev 100 2 3 Viborg 98 3 7 Hospitalsenheden Vest 94 4 6 Rigshospitalet 90 4 12 Odense 90 6 7 Nordsjællands Hospital 89 7 2 Nykøbing F. 88 8 9 Roskilde 87 8 1 Sønderborg 87 10 - Bornholm 85 10 4 Holbæk 85 10 12 Kolding 85 13 9 Aalborg 84 14 12 Esbjerg 78 14 9 Aarhus 78

* Indgår ikke i vurderingen pga. få eller ­ingen patienter.

** Indgår ikke i vurderingen pga. for mange uoplyste forløb.

*** Indgår ikke i vurderingen pga. for få ­oplyste indikatorer.