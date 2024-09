Ældre patienter med nyresvigt er ofte ikke kandidater til nyretransplantation. Valget for denne patientgruppe står derfor ofte mellem dialyse eller maksimal medicinsk behandling. Dialyse kan ganske vist forlænge livet for mange, men omkostningen er ofte flere lange dage i dialyse eller under indlæggelse. Nu viser et stort studie fra Stanford University, hvor mange dage ekstra ældre i dialyse får at leve i, og hvor mange af dem der tilbringes i behandling eller på et hospital. Forskningen peger på, at når...