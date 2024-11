Nyt fra Kidney Week: GLP-1-receptoragonister øger ikke risikoen for akut nyreinsufficiens blandt kræftpatienter

Et stort studie præsenteret på Kidney Week bekræfter, at patienter i behandling med en GLP-1-receptoragonist som tillæg til medicinsk behandling for kræft, ikke har forhøjet risiko for udvikling af akut nyreinsufficiens. Et andet studie viser, at den nyre- og hjertebeskyttende effekt af behandling med SGLT2-receptoragonister ikke falder med alderen. Endelig viser et nyt lægemiddel til patienter med nefropati lovende takter.