Det er velkendt, at patienter med kronisk nyresygdom har forhøjede niveauer af parathyroideahormon (PTH) i blodet, og at forhøjede niveauer af hormonet kan have betydning for blandt andet knoglehelbredet hos patienterne. Nu viser et nyt dansk studie, at PTH ikke alene har betydning for knoglehelbredet, men at niveauerne også korrelerer til øget risiko for udvikling af hjertekarsygdom. Sammenhængen er den, at jo højere niveauerne af PTH er i blodet, des højere er risikoen. Det vil ifølge en af forskerne bag...