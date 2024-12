Inden for de seneste år er der kommet stigende opmærksomhed på, at sygdomme, der eksklusivt rammer kvinder, altid har været underprioriteret. Det betyder, at mens der er sket store fremskridt inden for andre sygdomsområder, for eksempel kræft og metaboliske sygdomme, går det kun trægt fremad inden for kvindesygdomme. Dagens Medicin afholder 10. december i samarbejde med flere interessenter inden for området en konference om netop kvindesygdomme. Til konferencen deltager overlæge og leder for Endometrioseteamet på Rigshospitalet Dorthe Hartwell som en...