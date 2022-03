Kvindesygdomme har trange kår

Selvom kvinder udgør halvdelen af befolkningen, er kvindesygdomme kulturelt og sys­temisk et forskningsmæssigt underprioriteret område. Forskere oplever, at det er ualmindeligt svært at få finansiering til forskning i kvindesygdomme. Der er dog ved at ske små, positive ændringer, men det går langsomt.