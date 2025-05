Det er tid til at sætte handling bag ordene, når det kommer til at fremme kvinders sundhed. Sådan lyder udmeldingen fra Enhedslistens sundhedsordfører, Peder Hvelplund. Derfor har partiet fremsat et beslutningsforslag om en national handleplan for kvinders sundhed, fordi vi som samfund ikke kan være andet bekendt. »I et velfærdssamfund kan vi ikke leve med, at vi har en ulighed mellem kønnene i sundhed. Selvfølgelig skal vi sørge for, at specifikke sygdomme, som primært rammer kvinder, er ligestillet med sygdomme,...