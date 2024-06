NK-celler spiller en rolle for effekten af daratumumab til patienter med myelomatose – og en rolle i resistensudvikling

Når patienter med myelomatose udvikler resistens over for behandling med daratumumab og progredierer i sygdommen, falder det sammen med, at immunforsvarets NK-celler bliver trætte. Det har måske betydning for sygdomsprogression og resistens over for behandling, siger forsker.