Overlæge: Behov for tværfaglige lunge-gigt-klinikker

Inden for bindevævssygdomme i lungerne går det patienterne meget bedre, hvis både lungelæger og reumatologer taler sammen, og derfor er der behov for et mere tværfagligt samarbejde, mener overlæge Christian B. Laursen ovenpå den netop overståede ERS-kongres.