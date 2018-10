Diskussionerne ved de mindre postersessioner ved ESMO kan være virkeligt inspirerende, siger Lars Henrik Jensen, formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi.

På ESMO er det ikke nødvendigvis ved de store præsentationer med mange tilhørere, der er mest at hente. Nej, oftere får man langt mere ud af at koncentrere sig om de mindre prominente postersessioner. Det mener formand for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi Lars Henrik Jensen. »Jeg ser frem til diskussionerne med kolleger i forbindelse […]