Den nuværende standardbehandling til patienter med tilbagevendt eller metastaserende hoved-halskræft er platinumbaseret kemoterapi og EGFR-hæmmeren cetuximab. 35 pct. reagerer på den type behandling, hvilket giver en gennemsnitlig overlevelse på blot lidt over ti måneder. Et nyt studie peger dog på, at en anden mulighed kan forlænge livet for patienter med hoved-halskræft. I et fase 3-studie […]