Et nyt studie peger på, at immunterapi med nivolumab og ipilimumab måske skal være førstebehandling til nogle patienter med metastaserende tyktarmskræft.

Immunterapi måske førstevalg ved nogle former for tyktarmskræft

Kombinationen af immunterapierne nivolumab og ipilimumab sigter mod at blive den nye standard til behandling af nogle specifikke former for tyktarmskræft. I hvert fald viser et nyt fase 2-studie, at kombinationen var i stand til at formindske tumorer og forlænge livet blandt patienter med mikrosatellit-ustabil (MSI-high) metastaserende tyktarmskræft. Studiet er netop blevet præsenteret på en […]