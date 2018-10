Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

100 pct. af patienter i præ-kirurgisk behandling for dMMR metastaserende tyktarmskræft med kombinationen af de to immunterapier nivolumab og ipilimumab reagerede på behandlingen. Det viser et nyt studie, der er blevet præsenteret på ESMO-kongressen i München. Studiet er ganske vist lille, men det viser, at 57 pct. af patienterne blev kureret helt, mens 100 pct. […]