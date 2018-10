Et nyt dansk forsøg undersøger muligheden for at give kemoterapi på en ny måde, som forhåbentligt både er mere skånsom og har en bedre effekt end den traditionelle facon.

Kemoterapi gives typisk i store doser med ugers mellemrum. Men hvad sker der egentlig, hvis man går fra få store doser til mange små? Det har en dansk forsker sat sig for at undersøge nærmere – og forhåbningerne til studiet er så store, at han på den igangværende ESMO-kongres er blevet bedt om at præsentere […]