Onkogynækolog: Black Box kan give uvurderlig læring

Et nyt system til digital dataindsamling under operationer giver mulighed for bedre uddannelse for både yngre og erfarne læger. Derfor havde Mikkel Rosendahl, teamleder for onkogynækologerne på Rigshospitalet, ingen betænkeligheder ved at sige ja til overvågning på operationsstuen.