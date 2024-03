Hvad siger du til, at din arbejdsplads vinder som bedst til at behandle tidlige graviditetskomplikationer og abort? »Det er vi stolte over og glade for. Det er et område, som vi arbejder rigtig meget med. Det understreger, at vi er eksperter i det almindelige på en afdeling som vores. Vi har mange kvinder igennem vores kvindeklinik, og dermed et stort volumen af tidlige graviditetskomplikationer. Det vidner også om, at vi har et stort fokus på området. Jeg synes, at det...