Patientansvarlige læger skal give kræftpatienter en oplevelse af kontinuitet og sammenhæng i deres behandlingsforløb. ‘Oplevelse’ er et nøgleord i forbindelse med indførelsen af patientansvarlige læger, da der ikke vil ske nogen egentlig måling af, hvor mange kræftpatienter der har eller har haft en patientansvarlig læge. I stedet vil det via den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) fra og med i år blive målt, om patienterne har oplevet at have en patientansvarlig læge.

Det fremgår af et svar fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Ministeren var af udvalget blevet bedt om at svare på, hvor mange patienter der p.t. har eller har haft en patientansvarlig læge. I sit svar henviser ministeren til økonomiaftalen mellem regeringen og regionerne for 2018, hvor det er aftalt med regionerne, at der indføres patientansvarlig læge på sygehusene for alle patienter, hvor det er fagligt relevant.

I økonomiaftalen for 2018 står, at udrulningen af ordningen med patientansvarlig læge til alle kræftpatienter skal være igangsat inden udgangen af 2017, samt at ‘parterne er enige om en national målsætning om, at mindst 90 pct. af alle kræftpatienter i 2020 oplever, at de har en patientansvarlig læge. Der følges op på implementeringen, herunder målsætningen på kræftområdet, gennem den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser’.

»Der måles således ikke på, hvor mange patienter, der har eller har haft en patientansvarlig læge, men via den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) fra 2018 måles det, om patienterne har oplevet at have en patientansvarlig læge,« skriver Ellen Trane Nørby i sit svar.

Alle regioner er i gang

Af den hvidbog for den patientansvarlige læge, Danske Regioner udsendte i foråret 2017, står, at det overordnede formål med den patientansvarlige læge er at understøtte patientens oplevelse af sammenhæng, koordinering og tryghed i deres forløb. Patienten skal opleve, at en navngiven læge tager det overordnede ansvar for patientens udrednings- og/eller behandlingsforløb. Den patientansvarlige læge skal desuden medvirke til at skabe bedre forløb for patienten ved i højere grad at sikre, at de forskellige behandlinger fungerer sammen.

‘Den patientansvarlige læge er en navngiven læge, som er udpeget til at bære det overordnede ansvar og overblik for en given patients forløb på sygehuset. Den patientansvarlige læge er ikke fagligt ansvarlig ud over eget speciale eller behandling, men har en funktion som koordinator og bagstopper/tovholder for det samlede udrednings- og behandlingsforløb. Endvidere skal patienten kunne søge til sin patientansvarlige læge, hvis han eller hun er i tvivl om noget i forhold til sit udrednings- og/eller behandlingsforløb på sygehuset’, står der bl.a. i hvidbogen (pdf).

Sundheds- og Ældreministeriet har også bedt Danske Regioner om at bidrage til besvarelsen af sundhedsudvalgets spørgsmål med en aktuel status for implementeringen af ordningen med patientansvarlig læge.

Regionerne svarer, at samtlige fem regioner er godt i gang med at implementere den patientansvarlige læge, og har nedsat regionale styre-, følge- eller koordinationsgrupper, som følger implementeringen. Desuden arbejder regionerne med at kommunikere til patienterne, at de har en patientansvarlig læge, og hvad dette indebærer.