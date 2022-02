Folketingets Ombudsmand retter nu kritik af den årelange sagsbehandlingstid i Styrelsen for Patientsikkerhed for udenlandske læger, der ønsker autorisation i Danmark. I øjeblikket må udenlandske læger vente næsten tre år på at blive taget op ad bunken, selvom selve sagsbehandlingen blot tager to til fem dage.

Ombudsmand: Sagsbehandlingstid for udenlandske læger er alt for lang

Når en udenlandsk læge fra et land uden for EU/EØS søger om autorisation til at arbejde i Danmark, går der cirka tre år, fra Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget ansøgningen, til styrelsen vurderer, om lægens uddannelse er egnet til at blive afprøvet i praksis.

Og det er alt, alt for lang tid.

Sådan lyder kritikken nu fra Folketingets Ombudsmand, der har færdiggjort sin undersøgelse af området, som blev indledt tilbage i juni 2021.

»Det er alt for lang tid. Ikke mindst når man tager i betragtning, at sagerne i realiteten ligger stille i stort set hele denne periode, og at sagerne normalt er ukomplicerede og hurtige at behandle,« siger Folketingets Ombudsmand Niels Fenger i en pressemeddelelse.

Ifølge Ombudsmandens undersøgelse tager den konkrete vurdering af lægernes ansøgning som udgangspunkt kun mellem to og fem dage.

Området tilføres 23,1 mio. kr.

Sundhedsministeriet har oplyst til Folketingets Ombudsmand, at ministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed er gået i gang med at analysere, hvordan processen i autorisationssager kan optimeres med henblik på at forkorte liggetiderne og føre ansøgerne bedre gennem forløbet.

I en delaftale til finansloven – den såkaldte coronavinterpakke – er der herudover afsat i alt 23,1 mio. kr. frem mod 2023 til at nedbringe antallet af ansøgninger fra sundhedspersonale fra tredjelande.

»På den baggrund foretager jeg mig ikke på nuværende tidspunkt mere, for så vidt angår Styrelsen for Patientsikkerheds sagsbehandlingstider. Jeg vil imidlertid i starten af 2024 på ny anmode styrelsen om oplysninger om styrelsens sagsbehandlingstider med henblik på at følge op på, om de iværksatte tiltag i 2022 og 2023 har virket,« skriver ombudsmand Niels Fenger i sin afsluttende udtalelse.

Tårnhøje sagspukler i flere år

Dagens Medicin beskrev allerede tilbage i oktober 2020 for første gang de flere år lange sagsbehandlingstider i Styrelsen for Patientsikkerhed og de tæt på udsigtsløse muligheder for at opnå autorisation i Danmark som ikke-EU-læge.

Vi har blandt andet bragt historien om den højt specialiserede canadiske anæstesiolog Alexandre Lefebvre, der – mens han ventede på de danske sundhedsmyndigheder – nåede at arbejde gratis i et helt år på Rigshospitalet, inden han kastede håndklædet i ringen og flyttede tilbage til Canada for at arbejde. Med sig tog han sin danskfødte kone, som også er læge.

Senest har vi fortalt historien om amerikanske Maryann Katherine Overland, der landede i Danmark i juli måned sidste år og fik besked på at tage plads i Styrelsen for Patientsikkerheds venteværelse i mindst 31 måneder. Med sig har hun ellers et imponerende CV fra USA og en drøm om at opnå autorisation som læge i Danmark.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerheds svar til Ombudsmanden skyldes den stigende sagsbehandlingstid, at der har været en markant forøgelse i antallet af ansøgninger, samt at der er allokeret cirka 1,5 årsværk til området. Dette har skabt en ubalance mellem antallet af medarbejdere og det voksende antal sager.

Pr. 30. juni 2021 var der 1.224 ansøgninger, som afventede styrelsens vurdering.

Læs også:

Oktober 2020: Sagsbehandlingstid på knap to år tvinger højt specialiserede læger ud af landet

Oktober 2020: Strandet i ansøgningsbunken: Om to uger rejser Alexandre hjem

September 2021: Overlæge på Riget: Det burde tage 14 dage, ikke mere end to år

September 2021: Mere end to år i bunken: Alexandre venter fortsat på at få sin ansøgning om dansk autorisation taget under behandling

November 2021: Mens operationer aflyses på stribe: Vejen til dansk autorisation for ikke-EU læger bliver længere og længere

December 2021: »Først og fremmest vil jeg bare gerne arbejde som læge«

December 2021: Hjælp på vej til udenlandske læger, der vil arbejde i Danmark