Omalizumab til børn med fødevare-allergi testes på ORCA

100 børn og unge med allergi over for en eller flere fødevarer vil inden for de kommende to år indgå i et projekt på ORCA, hvor lægemidlet omalizumab (Xolair) anvendes off-label til behandling af fødevareallergi. Formålet med projektet er at undersøge, om behandling med omalizumab kan rykke tærsklen for ikke tålte fødevarer hos børn og […]