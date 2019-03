Nyt håb i jagten på bakterier, der kan forebygge astma

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Sammenhængen mellem børns tidlige miljøpåvirkninger og deres risiko for at udvikle astma har i de seneste år været et vigtigt forskningsområde. På Dansk BørneAstma Center når forskerne hele tiden længere i deres forståelse af bakteriers betydning for børns udvikling af astma og allergi, fordi de i store veldefinerede børnekohorter (COPSAC-kohorterne) er i stand til at […]