Astma er ikke bare astma. Der findes flere undertyper af astma med hvert deres udtryk og fænotypiske træk. Nogle former for astma er også mere alvorlige, mens andre kommer i en mere mild form. Nogle kan let behandles, mens andre kræver tungere medicinsk skyts. Vores forskning taler for, at medicinen formentlig virker så bredt, fordi den virker på mastcellerne, og at det derfor har effekt på alle undertyper af astma Celeste Porsbjerg, professor og overlæge, Lungemedicinsk Afdeling ved Bispebjerg og...