Om fodbold og sundhedspolitik

KRONIK. Hvordan får man politikerne til at stole på lægevidenskaben? Det gælder om at gøre videnskabelig tænkning populær. Hvis politikerne fornemmer, at folk vil have videnskabsbaseret sundhedspolitik, så skal det nok komme. Tillæring af kritisk tænkning kan med fordel starte i folkeskolen.