Forhandlinger i Forligsinstitutionen er i fuld gang. I dag, torsdag, mødes parterne på det regionale område i Forligsinstitutionen, hvor Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, der repræsenterer arbejdsgiverne, skal forhandle videre om en ny overenskomst for de regionsansatte.

Onsdag var der forhandlinger på det kommunale område, men efter 14 timers forhandling i Forligsinstitutionen, gik parterne fra hinanden uden at være kommet til enighed. Lærernes arbejdstid har været et hovedfokus i forhandlingerne, som der er blevet indgået en musketer-ed omkring. Da der ikke kom nogen aftale på plads på det kommunale område, er sandsynligheden for, at regionerne vil lande en aftale i dag i Forligsinstitutionen meget lille.

Udover lærernes arbejdstid er knasterne i forhandlingerne for alle de offentlige ansatte fortsat uenighederne om reallønsstigning og den betalte spisepause.

Storkonflikten nærmer sig

Parterne på det kommunale område skal mødes igen i Forligsinstitutionen på søndag, hvilket er den sidste dag til forhandlinger i Forligsinstitutionen, hvis storkonflikten bliver en realitet 22. april.

Hvis arbejdsgiverne og de faglige organisationer ikke får forhandlet en ny overenskomst på plads, vil en strejke tidligst kunne begynde 22 april og lockout på femtedagen herefter.

Konflikten er allerede blev udskudt en gang, men Forligsinstitutionen har mulighed for at udskyde den en gang mere ad 14 dage. Det kan dog kun lade sig gøre, hvis Forligsmanden mener, at parterne er tæt på en løsning.

Sådan vil en storkonflikt påvirke

Kommer det til en storkonflikt, har Yngre Læger og Overlægeforeningen tidligere sendt strejkevarsel ud for 1.850 radiologer og anæstesiologer.

På femte dagen efter strejken vil en eventuelt lockout kunne blive en realitet, hvor Danske Regioner har lockoutet 70.000 regionsansatte – heraf 9.800 læger. Færre læger bliver dog nu ramt, efter regionerne, Yngre Læger og Overlægeforeningen forhandlede sig frem til, at alle akut-, børne- og kræftafdelingerne ikke er omfattet af lockouten alligevel. Regionerne har dermed trukket deres lockout for 1.669 læger på de afdelinger tilbage, så det ikke går ud over akutte patienter.