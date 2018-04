Mange afdelinger kan ikke stille nødberedskab under lockout. Sundhedsministeren erkender i samråd, at nogle afdelinger er enormt pressede, men at det er regionernes opgave at sikre forholdene.

Flere hospitalsafdelinger har ikke mandskab nok til at stille et nødberedskab under lockout. Det viser en analyse fra Dansk Sygeplejeråd, og det var på baggrund af den, at sundhedsordfører Kirsten Normann Andersen (SF) og sundhedsordfører Stine Brix (Enl.) havde indkaldt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til hastesamråd i morges.

»Jeg synes, at det er alvorligt, at over halvdelen af de afdelinger, der er udtaget til strejke eller lockout meget hurtigt har konstateret, at afdelingerne havde så ringe bemanding af fast personale, at det end ikke var muligt at stille med et nødberedskab,« siger Kirsten Normann Andersen til samrådet.

Dansk Sygeplejeråds opråb gjorde, at Danske Regioner senere har undtaget hver anden afdeling i landet fra lockout, men Kirsten Normann Andersen og Stine Brix er stadig bekymrede for, hvor galt det står til, og hvorfor sygehusene er endt i sådan en situation.

Ellen Trane Nørby erkender, at flere afdelinger er pressede, og afviser ikke, at der kan være brug for ekstra sundhedspersonale nogle steder.

»Jeg oplever også, at der er steder, hvor der er afdelinger, der er enormt presset. Og som minister har jeg en klar forventning om, at man organisatorisk ledelsesmæssigt i regionerne reagerer på de opråb, der kommer. Jeg forventer også, at regionerne sikrer, nogle ordentlige forhold for medarbejderne på vores sygehuse. Det gælder i en konfliktsituation, såvel som i dagligdagen,« siger hun.

Regionerne har ansvaret

Hun mener, at der kan være flere årsager til, at nogle afdelinger er pressede, og mener, at ansvaret ligger hos de enkelte regioner.

»Danske Regioner har oplyst, at der er flere grunde til, at det kan være svært at stille et nødberedskab. Det kan være, fordi man har vakante stillinger, folk er på orlov eller er syge. Jeg synes, at det er værd at sige, at regionerne modtager ca. 112 mia. kr. hvert år til at drive det regionale sundhedsvæsen, og derfor forventer jeg naturligvis også, at regionerne udviser god arbejdsgiveradfærd og fastansætter medarbejdere, der hvor det giver mening,« siger hun.

Stine Brix mener derimod også, at regeringen har et større ansvar for de mange pressede afdelinger, hvilket vil være passende at tage op til de kommende økonomiforhandlinger.

»Det er klart, at vi har en struktur i dag, hvor det er regionerne, der er driftsherre, og i det daglige står for at finde ud af, hvor mange der skal ansættes og løse de opgaver, der er. Men det undtager ikke regeringen ansvaret. Vi står jo over for nogle økonomiforhandlinger snart, og jeg tror, at de (Danske Regioner, red.) vil blive overrasket, men ikke desto mindre positive, hvis det var regeringen, der kom med et krav om, at der skulle flere penge på bordet,« siger hun.