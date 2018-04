Musketereden er brudt. LO-forbundene, herunder FOA, 3F, HK Kommunal og Socialpædagogerne samt Dansk Socialrådgiverforening, har natten mellem tirsdag og onsdag indgået en aftale med regionerne. Det skriver Danske Regioner i en pressemeddelelse.

En aftale, som de resterende lønmodtager på det regionale område sagde nej til. Dermed er lønmodtagerne delt i to.

Hidtil har lønmodtagerne stået sammen i forhandlingerne, og Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger, har tidligere sagt, at der ikke var nogen tvivl om, at musketereden ville bestå.

Grete Christensen var skuffet over Dennis Kristensen, formand for FOA, der er en del af LO-gruppen, skrev under på en aftale med regionerne. Hun mente nemlig ikke, at de var i mål endnu med forhandlingerne.

»Jeg synes, at han tidligere har været meget klar om, at vi gik ind sammen og gik ud sammen. Han har talt meget ind i fællesskabet. Lige nu og her tyder det på, at det ikke betyder så meget,« sagde hun i nat til TV2 News.

Tilslut aftalen eller gå i konflikt

I Danske Regioner er forhandlingsleder Anders Kühnau (S), meget tilfreds med, at der er blevet forhandlet en aftale på plads.

»Vi sikrer en mærkbar lønstigning for de medarbejdere, der er omfattet af aftalen, ro om spisepausen, en række forbedrede barselsvilkår samt en ny ferieaftale. Medarbejderne i regionerne knokler, og det vil vi meget gerne anerkende med forbedrede vilkår,« siger han i en pressemeddelelse.

Den regionale forhandlingsleder har en klar besked til FTF og Akademikerne. De kan enten tilslutte sig den aftale, som regionerne og LO-forbundene har indgået eller tage en konflikt, siger han til Ritzau.

Til spørgsmålet om, man kan man forhandle videre, svarer han:

»Nej. Det her er en aftale, som vi har indgået, og som man har mulighed for at tilslutte sig,« siger han til Ritzau.

»Jeg håber, at rigtig mange andre organisationer vil tilslutte sig. For det er faktisk en rigtig god aftale,« fortsætter han.

LO: Entydig sejr for dansk fagbevægelse

I en fælles pressemeddelelse fra FOA, HK Kommunal, 3F, Socialpædagogerne, Dansk Metal og de øvrige håndværkerorganisationer, Teknisk Landsforbund samt Dansk Socialrådgiverforening, skriver de, at der med aftalen er kommet betryggelse omkring spisepause og historiske og principielt vigtige puljer til lavtløn- og ligeløn.

»Vi kan sætte flueben ved vores krav. Derudover har vi fået afskaffet det helt uretfærdige privatlønsværn og dermed sikret, at offentlige ansattes løn fremover følger lønnen for private kolleger. Det er en entydig sejr for dansk fagbevægelse og for vores medlemmer,« skriver de.

Til DR siger FOA-formand Dennis Kristensen, der har stået i spidsen for LO-forbundene i forhandlingerne, at han støtter de andres fortsatte kamp, men at de er velkomne til at slutte sig til den aftale, han har indgået på vegne af LO’s medlemmer.

»Jeg tænker, at nu skal de have mulighed for at sove på det. Der er åbent for, at andre kan tilslutte sig denne aftale,« siger han til DR.