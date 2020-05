Almen praksis har det højeste antal personale i 12 år

Ved sidste overenskomstforhandling (OK18) blev der afsat 121 mio. kr. til opbygning af ekstra kapacitet i almen praksis, som blev udbetalt via basishonoraret. Det skulle give landets praktiserende læger incitament til at ansætte flere medarbejdere, og det har virket efter hensigten, mener Karsten Rejkjær Svendsen.

Det er positivt, at lægehuse ansætter mere personale til at løfte arbejdsopgaverne, men det er også en balancegang, peger han på. Praktiserende læger kan miste overblikket, hvis klinikkerne bliver for store og huser for mange medarbejdere, mener han.

»Der er en grænse for, hvor mange medarbejdere man kan have, hvis det skal give mening. Det er vigtigt, at vi som læger stadig bibeholder relationen med vores patienter, men samtidig uddelegere de arbejdsopgaverne, hvor det giver mening,« siger han.

Analysen viser også, at antallet af personale i de lægedækningstruede områder ikke har oplevet samme stigning som i resten af landet. I Lemvig Kommune er antallet af personale eksempelvis faldet med 44 pct. og i Jammerbugt med 43 pct.

Det ærgrer Karsten Rejkjær Svendsen, der peger på, at det differentieret basishonorar ikke har slået igennem i de lægedækningstruede områder.

»Vi ved ikke, hvad årsagen er til, at udviklingen ikke har fulgt med i de lægedækningstruede områder. En mulig forklaring kan være, at der er blevet færre PLO-klinikker i områderne eller at den skæve aldersfordeling blandt de praktiserende læger i områder spiller ind. Hvis man påtænker at gå på pension snart, er det måske ikke der, man udvider praksis med ekstra personale,« siger han.

Han ærgrer sig over, at det økonomiske incitament ikke har virket efter hensigten. Det er derfor et emne, som PLO vil kigge nærmere på i fremtiden, forklarer han. Karsten Rejkjær Svendsen kan dog ikke komme nærmere ind på det på grund af de nuværende overenskomstforhandlinger.

Mere tid til konsultationer

For praktiserende læge Lene Skovmose og sine kompagnoner har den nylige ansættelse af jordemoderen betydet, at konsultationstiderne kunne øges fra 15 til 20 minutter for planlagte patienter.

»Det er en dejlig konsekvens for både vores patienter og os. Vi er ikke lige så presset og så kan vi nå de administrative opgaver i løbet af dagen. Det har gjort, at vi ikke længere skal sætte flere timer af efter arbejdet for at nå de sidste opgaver, og i stedet kan fokusere vores tid på de lægelige ting,« siger hun og peger samtidig på, at de ofte spare med hinanden med tværs af faggrupper.

Da basishonoraret steg ved sidste overenskomstforhandling, oplevede Lene Skovmose og sine kompagnoner at få et større økonomisk råderum, som gjorde, at de havde råd til at ansætte en medarbejdere mere.

Og selvom mere personale giver praktiserende læger mere tid på bundlinjen, kræver det også mere tid i begyndelsen. Derfor er det vigtigt, at praktiserende læger tager tid til det, hvis de ansætter personale, mener Lene Skovmose.

»Der går noget tid, før nye medarbejdere er selvkørende, og derfor vil det i begyndelsen kunne tage mere tid i kalenderen. Samtidig skal der også sættes tid af til supervision og vejledning, så flere medarbejdere betyder også mere arbejde,« siger hun.

Indtil videre er Lene Skovmose og hendes kompagnoner tilfredse med antallet af medarbejdere i lægehuset. Hun vil dog ikke afvise, at i fremtiden kommer til at ansætte mere personale.