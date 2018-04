Storkonflikten kan blive en realitet, hvis en overenskomstaftale ikke bliver landet inden midnat. Få overblik over, hvordan en storkonflikt kan ramme dig og din afdeling her.

I nat kl. 23.59 er der deadline for at lande en aftale i overenskomstforhandlingerne i Forligsinstitutionen. Det er netop 14 dage siden forligsmanden udskød storkonflikten i håbet om, at arbejdsgiverne og de faglige organisationer kunne nå til enighed. Forhandlinger er fortsat i fuld gang, og det betyder, at der nu er tre givne scenarier. Den […]