Forbundene fra LO brød musketer-eden sent i nat, da de indgik aftale om en ny overenskomst med Danske Regioner. Formand for Yngre Læger Camilla Rathcke forsikrer, at Akademikerne og FTF ikke vil sige ja til samme aftale.

De yngre lægers formand, Camilla Rathcke, føler sig svigtet oven på LOs brud på fagbevægelsens såkaldte musketer-ed, men det får hende ikke til at skifte kurs i de videre forhandlinger. »Jeg er rigtig ærgerlig over, at LO ikke holder ved fællesskabet hele vejen og ikke holder ved, at vi gik til overenskomstforhandlingerne sammen med henblik […]