Efter 19 timers forhandling i Forligsinstitutionen var parterne tidligt i morges ikke nået til enighed om en ny overenskomst for de offentligt ansatte. Det resulterede i, at forligsmanden igen valgte at udsætte en storkonflikt i 14 dage.

Alle parter i Forligsinstitutionen er pålagt tavshedspligt, og Camilla Rathcke kan derfor ikke løfte sløret for, præcis hvad der er sket under forhandlingerne i løbet af natten. Hun kan dog fortælle, at de faglige organisationer har sagt nej til et tilbud om en lønstigning.

»Vi blev præsenteret for et tilbud tæt på midnat, der på ingen måde sikrede det, som vi har forsøgt at få arbejdsgiverne til at forstå, var en nødvendighed for, at vi kunne lande en aftale,« siger hun og fortsætter:

»Det materiale, der er i medierne viser, at vi tilbydes en lønramme på otte pct., men der nævnes intet om reguleringsordningen, og der sikres ikke en parallel lønudvikling. De offentligt ansatte tilbydes altså ikke en lønudvikling, der svarer til det private arbejdsmarked og vil dermed få en lønudvikling, der sakker bagud. Og det er ikke godt nok,« siger hun.

Camilla Rathcke henviser til en aftale, TV2 har fået indsigt i.

Udsigt til endnu et maraton

Det ærgrer formand for Yngre Læger, Camilla Rathcke, at det ikke var muligt at lande en aftale.

»Vi kunne ikke nå til enighed om et forlig i nat, og det er rigtig ærgerligt. Nu har vi siddet i Forligsinstitutionen i seks uger og har været i gang rigtig længe. Vi håber selvfølgelig stadig, at vi kan nå hinanden, men en udsættelse i 14 dage er ikke det samme, som at vi skal bruge 14 dage,« siger hun.

Alle parter er igen indkaldt til forhandlinger på fredag kl. ti, hvor der er en forventning om endnu en omgang maratonforhandlinger.

»Vi er blevet indkaldt til nye forhandlinger på fredag med tandbørste og sovepose under armen, så jeg har da en forudanelse om, at forligsmanden også gerne ser, at der snart laves et forlig. Hvis ikke der landes et forlig snart, skal processen ikke holdes i tomgang, da der er mange mennesker, der venter på afklaring. Men vi skal naturligvis sikre, at alle forhandlingsmuligheder er udtømte,« siger hun.

Principspørgsmål

Ifølge Camilla Rathcke er alle tre knaster fortsat i spil. Udover lønnen omhandler knasterne den betalte spisepause og lærernes arbejdstid.

»Der er bevægelse på lønområdet, på lærernes arbejdstid og på spisepausen, men der er fortsat et godt stykke vej. Spisepausen er stadig ikke overenskomstsikret, og arbejdsgiverne har heller ikke imødekommet lærerne, så de rent faktisk kan få deres arbejdstid aftalt i overenskomsten,« siger hun.

Camilla Rathcke holder fast i, at musketereden vil bestå, da kampen om lærernes arbejdstid ikke blot er et spørgsmål om, hvor lang tid lærerne skal arbejde. Det er et principspørgsmål.

»Der er fortsat opbakning til solidaritet med lærerne, fordi det her er et principielt spørgsmål. Det handler om, at vi støtter os op ad den aftalemodel, som vi har haft i Danmark i mere end 100 år, hvor arbejdstager og arbejdsgiver enes om løn og vilkår gennem en forhandling. Arbejdstidsregler skal ikke stadfæstes i en lov, men skal aftales. Derfor handler det om det rent principielle i, hvordan vi som arbejdstagere mener, denne model skal virke,« siger hun.

Selvom storkonflikten er udsat i 14 dage mere, kan forligsmanden på ethvert givent tidspunkt erklærer forhandlingerne for at være brudt sammen – og strejke og lockout kan blive en realitet på femte dagen herefter.