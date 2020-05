Nyt studie: Patienter med psykisk sygdom har større risiko for at udvikle hjertesygomme

Patienter med angstlidelser har 50 pct. større sandsynlighed for at udvikle hjertesygdomme eller slagtilfælde. Det viser et nyt landsdækkende studie fra Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet, hvor forskere har set på sammenhængen mellem mentale lidelser og alvorlige fysiske sygdomme.