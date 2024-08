Tidligere i år valgte Sundhedsstyrelsen at skrotte den mere end 14 år gamle vejledning for behandling af patienter med akutte atypiske brystsmerter. Det skete blandt andet på baggrund af kritik fra Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), der beskyldte vejledningen for at inkludere for mange hyppige og uspecifikke symptomer såsom kvalme eller sveden uden andre afgrænsende kriterier, der fulgt til punkt og prikke ville sende ambulanceberedskabet i knæ. Eller alternativt gøre lægen sårbar over for patientklager, lød kritikken. Men selvom...