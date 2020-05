Nyt studie fra Italien: Psoriasispatienter i biologisk behandling har ikke øget risiko for COVID-19

Et nyt studie fra Italien indikerer, at psoriasispatienter i biologisk behandling ikke har en øget risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19. Der mangler dog fortsat viden om sammenhængen mellem biologisk behandling og virusset. En international database skal skabe grundlaget for mere forskning om psoriasis og COVID-19.