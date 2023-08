Det endte i fiasko, da Region Syddanmark kort inden sommerferien sendte et udbud på gaden, hvor private aktører, som ønsker at drive regionens lægevagt om natten, kunne byde ind på opgaven. Ikke én eneste aktør havde meldt sig på banen ved fristens udløb 4. juli. Derfor var Regionsrådet i dag – den 9. august – nødtvungent kaldt sammen for at formulere en ny plan for lægevagtens sene aften- og nattetimer. På mødet blev det besluttet at forsøge sig med et...