­Akutmedicinere risikerer at brænde ud

Den 34-årige akutmediciner Emil Ejersbo Iversen har selv prøvet at være presset ud i sygemeldinger på grund af ekstremt arbejdspres. Nu arbejder han fagpolitisk med at forbedre arbejdsforholdene på landets akutmodtagelser, inden det får konsekvenser for patientsikkerheden.