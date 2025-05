Det er fristende at tro, at for at opnå det samme vægttab, som blev observeret i kliniske studier med Wegovy, er det nødvendigt at komme op på den helt høje dosis på 2,4 mg. Sådan hænger tingene dog ikke sammen, viser et nyt dansk studie, som netop er blevet præsenteret på European Congress on Obesity (ECO 2025). Studiet viser, at det med en tilgang med online vejledning i kost og motion samt adfærdsterapi og en skræddersyet dosis Wegovy er muligt...