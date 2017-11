Ny viden om migræne kan åbne for nye behandlinger

​Forskere fra Rigshospitalet har som de første vist, at anfald af migræne med synsforstyrrelser påvirker hjernestammen, men ikke den vigtige barriere ind til hjernen. Det skriver Rigshospitalet. Forskere har i mange år haft en hypotese om, at den såkaldte ’blod-hjerne-barriere’, der forhindrer en lang række stoffer fra blodet i at trænge ind til hjernen, åbner sig […]