Ny forskning viser, at ældre personer med diabetes har næsten tre gange højere risiko for at udvikle kræft i bugspytkirtlen sammenlignet med et bredt udsnit af befolkningen. Vægttab medfører også en betydelig stigning i risiko.

Et nyt studie, der for nylig blev publiceret i JAMA Oncology, viser, at ældre personer med diabetes har tre gange forhøjet risiko for at udvikle kræft i bugspytkirtlen sammenlignet med personer uden diabetes.

Koblingen var især stærk blandt personer med den relativt sjældne type 3c-diabetes. Her øgede en diagnose med diabetes risikoen for at udvikle kræft syvfold.

Fundet sætter fokus på koblingen mellem de to sygdomme, og ifølge forskerne bag studiet antyder det, at udvikling af diabetes kan være en tidlig biomarkør for udvikling af kræft i bugspytkirtlen. Ofte går der nemlig ikke lang tid, fra en person bliver diagnosticeret med diabetes, til personen også får en kræftdiagnose.

»Kræft i bugspytkirtlen er den tredjeledende årsag til kræftdødsfald i USA, men alligevel har vi kun identificeret få højrisikogrupper, som kan være med til at facilitere en tidlig diagnose. Vores studie viser, at op imod 20 pct. af patienterne, der får stillet en diagnose med bugspytkirtelkræft, har fået stillet en diagnose med diabetes inden for fire år før kræftdiagnosen,« skriver forskerne i deres studie.

Vægttab også associeret med øget risiko for at udvikle kræft i bugspytkirtlen

I studiet har forskerne kigget på patientdata fra lidt over 159.000 personer, hvoraf 112.818 var kvinder, og 46.207 var mænd. Blandt personerne udviklede 1.116 personer kræft i bugspytkirtlen.

Forskerne undersøgte efterfølgende, om personer med diabetes i særlig grad var overrepræsenteret blandt dem, der udviklede kræftsygdommen. Svaret var ja.

Blandt personer, som havde fået stillet en diagnose med diabetes inden for fire år, var risikoen for at udvikle bugspytkirtelkræft 2,97 gange højere end for personer uden diabetes.

For personer, der havde fået stillet en diagnose med diabetes mere end fire år tidligere, var tallet dog blot 2,16 gange højere risiko.

Forskerne fandt også en kobling mellem vægttab blandt patienter med diabetes og øget risiko for udvikling af kræft i bugspytkirtlen.

Således havde diabetes-patienter, som efter diagnosen med diabetes havde tabt sig mellem et halvt og fire kilo, 3,61 gange højere risiko for at udvikle kræft i bugspytkirtlen sammenlignet med studiepopulationen generelt. For patienter, der havde tabt sig mere end fire kilo, var tallet hele 6,75 gange højere risiko.

Tendensen var specielt tydeligt blandt personer med et BMI på mindre end 25 før vægttabet.

»Studiet viser, at nydiagnosticeret diabetes efterfulgt af vægttab er associeret med en substantiel øget risiko for at udvikle kræft i bugspytkirtlen. Alder, tidligere sund vægt og ubevidst vægttab øger denne risiko yderligere,« skriver forskerne.

JAMA Oncology, online: Diabetes, Weight Change, and Pancreatic Cancer Risk