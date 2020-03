Lene Terslev er ny professor på Rigshospitalet. Her vil hun have fokus på, ultralydsscanning som klinisk værktøj til at diagnosticere og behandle patienter med gigt.

Den 1. marts er Lene Terslev blevet professor i reumatologi på Rigshospitalet, hvor hun er ultralydsansvarlig overlæge ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme.

Som ny professor vil Lene Terslev fortsat have fokus på at udvikle ultralyd som klinisk værktøj til behandling af gigtsygdomme. Diagnose og kontrol af gigtsygdommen suppleres ofte med ultralydsscanning, der er mere sensitiv end en klinisk vurdering til påvisning af inflammation i ledhinden.

»Udover at fungere som klinisk redskab er det min oplevelse, at ultralydsscanningen har et pædagogisk potentiale for patienterne. Når man på ultralydsbillederne forklarer patienten de sygdomsrelaterede fund, er det med til at øge patientens sygdomsforståelse, hvilket giver en bedre behandlingscompliance,« siger Lene Terslev i en pressemeddelelse fra Rigshospitalet.

Ultralydsskanning kan også påvise forandringer ved forskellige gigtsygdomme. Da de inflammatoriske forandringer kan medføre blivende skader på bl.a. led, er det afgørende at opdage og behandle sygdommene så tidligt som muligt. Her har ultralydsscanning vist sig at være et vigtigt redskab. Scanningen kan nemlig afsløre gigtforandringer tidligt og dermed bidrage til en hurtigere behandling.

Som en del af professoratet skal Lene Terslev også kigge nærmere på, om ultralydsscanning kan bruges til at vurdere, om patienter i biologisk behandling kan trappes ned eller helt ud af medicinen, hvis de har været sygdomsmæssigt i ro igennem længere tid.