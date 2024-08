I maj opsagde Kristoffer Marså sit job som cheflæge på Afdeling for multisygdom på Nordsjællands Hospital i jagten på medmenneskelighed. Han mente, at medmenneskeligheden var blevet et offer for travlhedens kerne, hvilket Kristoffer Marså fik sværere og sværere ved at acceptere. Det fortalte han i et interview til Dagens Medicin. Men nu har Kristoffer Marså fundet sin nye arbejdsplads. Han har nemlig fået et nyt job på Steno Diabetes Center Copenhagen, hvor han begynder 1. september. Her skal han være...