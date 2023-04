Med sit nye professorat på Aarhus Universitet skal Rikke Nørregaard forske i translationel nefrologi, der bl.a. dækker diagnosticering og behandling af kroniske nyresygdomme. Rikke Nørregaard sætter ord på sit nye professorat: »Professoratet er en mulighed for at skabe en tæt forbindelse mellem klinisk eksperimentel forskning og basal forskning inden for nyresygdomme. Det er vigtigt i de danske universitets- og hospitalsmiljøer, hvor vi ønsker at accelerere implementeringen af grundvidenskabelige resultater til gavn for patienterne,« siger hun i pressemeddelelsen. Rikke Nørregaards mål...