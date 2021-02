Allan Lund, der er nyudnævnt professor i pædiatri ved Københavns Universitet og leder af Center for Medfødte Stofskiftesygdomme i BørneUngeAfdelingen på Rigshospitalets Juliane Marie Center, har en klar mission for sit arbejde: Børn og unge med sjældne stofskiftesygdomme skal udredes og diagnosticeres endnu tidligere og endnu hurtigere, end de bliver nu.

Allan Lund har arbejdet med patientgruppen i mere end 30 år, og ved siden af arbejdet med patienter uddanner han andre læger i behandling og diagnosticering af sjældne, arvelige stofskiftesygdomme. Nu vil han sætte fokus på, at diagnosticering skal ske hurtigere og begynde allerede lige efter fødslen.

»Jeg håber, at vi kan blive endnu bedre til at diagnosticere børn med medfødte stofskiftesygdomme. Rettidig diagnostik og behandling for disse sygdomme kan være forskellen på liv og død – eller på et liv med mentalt handicap eller normal udvikling. Det kræver både optimal udnyttelse af avanceret teknologi, men også et fokus og en uddannelse, der gør os bedre til at spotte det sjældne,« siger Allan Lund i en pressemeddelelse i forbindelse med sin professorudnævnelse.

Tidligere diagnostik vil gavne de syge børn og unge både i barne- og voksenlivet. Det kræver fokus på screening og hel-genomsekventering, allerede inden de første symptomer på sygdommen viser sig.

Særlig glæde at se et velbehandlet barn smile på første skoledag

»Når du bare en gang har set et barn med glutaraciduri type 1 være lukket inde i en overspændt krop pga. dystoni og dyskinesi og langsomt sygne hen og dø, er det en særlig glæde at følge et tidligt behandlet barn med samme sygdom udvikle sig normalt og smile på sin første skoledag. Sådanne forskelle og forløb er typiske for mange medfødte stofskiftesygdomme, f.eks. dem som indgår ved hælprøven,« siger Allan Lund.

I løbet af sit femårige professorat vil han derfor starte flere nye forskningsprojekter, der skal støtte op om missionen om at kunne tilbyde tidligere diagnosticering og behandling. Desuden vil han have fokus på det internationale samarbejde, der er centralt for arbejdet med patientgrupper, hvor kun ganske få nye patienter diagnosticeres årligt.

Allan Lund er uddannet som læge i 1989 og som speciallæge i pædiatri i 2001. Han har været leder af Center for Sjældne Stofskiftesygdomme siden 2001 og er formand for udvalget for klinisk genetik og screening, Dansk Pædiatrisk Selskab. I 202o fik han ’Sjældne-Prisen’ af foreningen Sjældne Diagnoser for at have gjort en forskel for mennesker med sjældne sygdomme.