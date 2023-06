BJS Society Award. Det er navnet på kirurgiens nye internationale prestigepris. En gruppe af internationale eksperter har valgt professor Henrik Kehlet som verdens første modtager af prisen. Det skriver Rigshospitalet i en pressemeddelelse.

BJS Society Award gives til personer, hvis indsats har haft afgørende betydning for udvikling af bedre patientbehandling. Prisen er den økonomisk største inden for kirurgiens verden. Der følger 750.000 kr. med hæderen.

Det er Henrik Kehlets omfattende projekt, der går under navnet ‘Enhanced Recovery After Surgery’ (ERAS), der har udløst nominering og hæder. Henrik Kehlet har udarbejdet ERAS ved Enhed for Kirurgisk Patofysiologi på Rigshospitalet og Københavns Universitet.

Til prisen var der 70 nominerede.

Anders Bergenfelz, der er professor og formand for organisationen BJS Society, begrunder valget af Henrik Kehlet:

»I BJS Society Awards beskrivelse står, at prismodtageren skal repræsentere en opdagelse, innovation eller videnskabelig undersøgelse inden for kirurgiens felt, der har ændret den kliniske praksis med en dybtgående indflydelse på patientbehandlingen. Det er åbenlyst klart, at professor Kehlets fremragende arbejde opfylder alle disse kriterier,« siger han i pressemeddelelsen.

Bred kirurgi og økonomiske fordele

Henrik Kehlets forskning har fokus på en bred vifte af specialer, herunder kirurgisk patofysiologi, akut smertefysiologi og behandling af postoperativ træthed. Det har han gennem årene kogt ned til ERAS, der er en lang række protokoller, som sigter mod smerte- og risikofrie operationer.

ERAS-protokollerne er baseret på en række evidensbaserede plejeelementer, der kan anvendes før, under og efter operationer. Det skal støtte helingen ved at mindske de stressreaktioner, kroppen får af skader.

Ikke nok med at ERAS-protokollerne giver bedre resultater og hurtigere helbredelse af patienter, giver protokollerne også store økonomiske fordele for sundhedssystemet. Henrik Kehlets ERAS er accepteret og implementeret i alle kirurgiske selskaber verden over. Globalt er der ifølge Rigshospitalet omkring 300 mio. kirurgiske indgreb om året, hvilket de mener, at ERAS har haft betydelig effekt på.

Henrik Kehlet sætter selv ord på prismodtagelsen:

»Det betyder meget for mig at modtage denne pris. Jeg har altid ment, at det er vigtigt at se på, hvorfor patienterne er på hospitalet i første omgang og derefter arbejde baglæns derfra, trin for trin, for at undersøge de mange problemer, der kan påvirke patienternes resultater og helingsproces.«

Henrik Kehlet

2006-: Professor i perioperativ terapi

1991: Professor i kirurgi

1977: Ph.d. for studier relateret til den kirurgiske stressrespons hos patienter i steroidbehandling

1968: Cand.med. ved Københavns Universitet

Gennem hele sin karriere har Professor Henrik Kehlet udgivet mere end 1.250 videnskabelige artikler og har holdt over 300 foredrag ved videnskabelige møder internationalt.