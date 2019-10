Ny professor: 20 pct. af transplantationerne ender med livstruende angreb

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Når patienter med leukæmi får en knoglemarvstransplantation, oplever de ofte store bivirkninger. Det vil Henrik Sengeløv arbejde på at ændre som nytiltrådt professor i hæmatologi. »Problemet er, at lige så god knoglemarvstransplantation er til at helbrede maligne sygdomme, lige så store problemer giver i form af infektioner, og det såkaldte graft-versus-host-sygdom. Altså det forhold, at […]